Сцена из фильма ужасов или стыдный ляп: фанаты «Клона» теряются в догадках уже 20 лет

Эпохальная теленовелла «Клон» до сих пор приковывает к себе зрительское внимание. Несмотря на бешеную популярность сериала во всем мире, он далеко не идеален. В нем множество ляпов и нестыковок, за которые стыдно каждому зрителю.

Так, особого внимания стоит огромное семейство дяди Али. У него было четыре жены и множество детишек от каждой из них. Все они появляются в первых сериях «Клона». Однако после временного скачка его отпрыски остались такими же маленькими детьми, какими они были в начальных эпизодах. Поклонники в ужасе: что за чертовщина происходит в доме дяди Али? Почему его наследники, как маленькие герои из фильмов ужасов, застряли во времени? Или это очередной стыдный ляп режиссеров?

Жилище дяди Али вызывает и другие вопросы. Зрители уже 20 с лишним лет не поймут, почему Жади и Саид прописались в его доме. Если в начале сериала было показано их жилье, то потом о нем совсем забыли. А в конце «Клона» дом Али вообще превратился в общежитие, где вольготно себя чувствовали даже герои-бразильцы.