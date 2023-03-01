Сцена из фильма «Москва слезам не верит» проберет до мурашек: в СССР это считали нормой

Легендарная картина «Москва слезам не верит» до сих пор обожаема зрителями. Лента содержит немало любопытных сцен и диалогов, которые достойны особого внимания.

Проблемы главных героинь актуальны и по сей день. По сюжету три девушки-провинциалки приехали покорять столицу, и каждой по-своему это удалось. Однако на пути к успеху они столкнулись с огромными трудностями.

Героинь спас их энтузиазм и неуемный оптимизм. Так, в одной из сцен Людмила говорит Екатерине: «Москва — это большая лотерея. Здесь можно сразу все выиграть». Такой настрой вполне считался нормой. Однако подобные установки приезжих барышень раздражали коренных жительниц столицы, которым далось многое просто по праву рождения в Москве.

Провинциалки тем временем «выгрызали» свое место под солнцем, крутились как могли и приспосабливались к чужеродным для них условиям ради заветной цели. Но кому-то удача улыбалась, а кому-то — нет.

Поэтому цитата героини Ирины Муравьевой — это не слова самоуверенной энтузиастки, а вполне реальное видение мира. И это делает сцену из фильма по-настоящему сильной. Действительно, Москва могла дать человеку все или же оставить его ни с чем.