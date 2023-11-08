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«Сбылось мое желание»: Ургант высказался о получении звания «Заслуженный артист России»

8 ноября 2023 15:15
«Сбылось мое желание»: Ургант высказался о получении звания «Заслуженный артист России»

Мечты артиста так и остались мечтами.

Иван Ургант исчез из российского шоу-бизнеса. Ведущий самого популярного вечернего шоу не появляется на телевидении, не дает интервью, не снимается в кино и не ходит на звездные тусовки. Недавно знаменитость заметили в компании Владимира Познера в Дубае. Во время совместного выступления Ургант разоткровенничался.

Артист много вспоминал о прошлом, о тех временах, когда только начинал свой путь на ТВ. В 2008 году Ургант вел вместе с Познером проект «Одноэтажная Америка». Телеведущие повторили путешествие советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, которое авторы «12 стульев» совершили в 1930-х.

Иван Ургант честно признался, что решил участвовать в проекте из-за корыстной цели. В то время его коллега был президент телеакадемии ТЭФИ. Поэтому ведущий всерьез надеялся, что работа с мэтром приблизит его к получению звания «Заслуженный артист РФ».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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