«Сбылось мое желание»: Ургант высказался о получении звания «Заслуженный артист России»

Иван Ургант исчез из российского шоу-бизнеса. Ведущий самого популярного вечернего шоу не появляется на телевидении, не дает интервью, не снимается в кино и не ходит на звездные тусовки. Недавно знаменитость заметили в компании Владимира Познера в Дубае. Во время совместного выступления Ургант разоткровенничался.

Артист много вспоминал о прошлом, о тех временах, когда только начинал свой путь на ТВ. В 2008 году Ургант вел вместе с Познером проект «Одноэтажная Америка». Телеведущие повторили путешествие советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, которое авторы «12 стульев» совершили в 1930-х.

Иван Ургант честно признался, что решил участвовать в проекте из-за корыстной цели. В то время его коллега был президент телеакадемии ТЭФИ. Поэтому ведущий всерьез надеялся, что работа с мэтром приблизит его к получению звания «Заслуженный артист РФ».