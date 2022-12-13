Сбросила лишние килограммы на тортах и пирожных: эта худышка-кондитер вас поразит

Не всем удается воплотить свои заветные мечты в реальность. Одной из таких счастливиц можно назвать Марию Троицкую, которой удалось сделать головокружительную карьеру кондитера во Франции. Она с детства мечтала о Париже. Троицкая поступила на архитектора и была уверена, что однажды сделает карьеру за рубежом. Так и произошло, но свое призвание Мария нашла в кулинарном искусстве.

Помогли в этом диеты. Еще будучи студенткой, девушка решила заняться своей фигурой. Она морила себя голодом, но сильно мучилась, глядя на сладкое. Тогда мама подарила дочери книгу с диетическими рецептами. Творческий процесс так поглотил Марию, что она не вылезала из кухни. Замысловатые десерты не портили ее фигуру и к тому же покорили всех домочадцев. Позднее она переключилась на классические рецепты.

В 2016 году Троицкая переехала в Париж, будучи уже известным кондитером у себя на родине. Во Франции ей удалось развить свое дело и стать истинной бизнесвумен. В городе мечты Мария создает настоящие шедевры из нескольких ярусов, экспериментирует со вкусами, замысловатыми цветами и украшениями. И, несмотря на работу с калорийными сладостями 24 на 7, девушка остается стройной как тростинка.