«Сброд, шелуха»: известный певец наотрез отказался являться на «голубые огоньки»

Нынешние «новогодние огоньки» уже давно вызывают разногласия у россиян. Вот и певец Александр Новиков в недоумении от телеконцертов в новогоднюю ночь. Шансонье терпеть не может подобные шоу и не хочет видеть одних и тех же коллег, которые каждый год появляются сразу на всех федеральных каналах во время праздников.

Александр Новиков подчеркнул, что «огоньки» сегодня не имеют ничего общего с истинным духом новогодних торжеств. По словам певца, раньше концерты были совсем другими, их организация и участники были более значимыми и интересными.