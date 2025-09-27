Меню
27 сентября 2025 14:15
Сборы в $2.9 млрд, 16 лет на «троне» и 3 смешных ляпа: в «Аватаре» годами «гуляют» эти несостыковки — сколько из них замечали вы? (фото)

Одна из них в буквальном смысле ходит кругами.

В декабре 2025 года на экраны выйдет долгожданная третья часть легендарной франшизы «Аватар» Джеймса Кэмерона. Первый фильм, вышедший в 2009 году, произвел настоящую революцию в кинематографе и до сих пор удерживает звание самого кассового в истории, собрав в прокате более 2,9 миллиарда долларов.

Несмотря на грандиозный масштаб и колоссальное внимание создателей к деталям, даже в этом шедевре не обошлось без забавных киноляпов. Вот три самых известных из них.

Статистка и временная петля

В одной из первых сцен доктор Грейс Огастин приходит в командный центр, чтобы обсудить прибытие Джейка Салли. В это время администратор Паркер Селфридж играет в мини-гольф.

Когда он совершает удар, на заднем плане слева направо проходит девушка-сотрудница. Секундой позже, когда Селфридж приближается к лунке, та же самая девушка снова проходит по тому же маршруту, словно закольцовывая действие.

Сборы в $2.9 млрд, 16 лет на «троне» и 3 смешных ляпа: в «Аватаре» годами «гуляют» эти несостыковки — сколько из них замечали вы? (фото)

Магический камень

В сцене переговоров Селфридж берет со стола небольшой образец породы с Пандоры явно в левую руку. Однако при следующей монтажной склейке камень волшебным образом оказывается в его правой руке, и Селфридж перекладывает его в левую. Ну не чудеса ли?

Сборы в $2.9 млрд, 16 лет на «троне» и 3 смешных ляпа: в «Аватаре» годами «гуляют» эти несостыковки — сколько из них замечали вы? (фото)

Исчезающая маркировка

На военной базе полковник Куортич забирается в шагающий робот-амплитул, чтобы поговорить с Джейком. В начале разговора на ноге машины хорошо заметна красная лента. Но стоит кадру смениться, как лента бесследно исчезает, а на ее месте появляется цифра «11».

Сборы в $2.9 млрд, 16 лет на «троне» и 3 смешных ляпа: в «Аватаре» годами «гуляют» эти несостыковки — сколько из них замечали вы? (фото)

Вывод

Разумеется, эти мелкие недочеты нисколько не портят впечатление от грандиозного полотна Кэмерона. Они лишь добавляют фильму определенный шарм, за которым с интересом охотятся внимательные зрители.

Такие ляпы лишь доказывают, что кино — это живое искусство, и в нем всегда есть место маленьким загадкам. Это не умаляет наших ожиданий, и мы с нетерпением ждем выхода третьей части легендарной франшизы, чтобы снова окунуться в волшебный мир Пандоры.

Ранее мы писали: «Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)

Фото: Кадр из фильма «Аватар» (2009)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
