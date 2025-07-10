Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сборы в $14,8 млрд: эта актриса стала самой кассовой в Голливуде — спасибо Marvel и фильму c рейтингом 6.0

Сборы в $14,8 млрд: эта актриса стала самой кассовой в Голливуде — спасибо Marvel и фильму c рейтингом 6.0

10 июля 2025 19:05
Сборы в $14,8 млрд: эта актриса стала самой кассовой в Голливуде — спасибо Marvel и фильму c рейтингом 6.0

Даже у Роберта Дауни-младшего пока меньше — $14,3 млрд.

Киноиндустрия не перестаёт удивлять: пока зрители ругают новые блокбастеры и жалуются на растянутые франшизы, те приносят создателям миллионы и возносят актёров на вершины рейтингов. Именно так произошло с вышедшим недавно фильмом «Мир Юрского периода: Возрождение».

Картина не только собрала внушительные $318 млн за первые шесть дней проката (несмотря на рейтинг 6.3 на IMDb и 6.0 на КП), но и помогла своей звезде побить все рекорды. Как вы уже догадались, речь идёт о Скарлетт Йоханссон.

Сборы в $14,8 млрд: эта актриса стала самой кассовой в Голливуде — спасибо Marvel и фильму c рейтингом 6.0

По данным аналитиков The Numbers, она официально стала самой кассовой актрисой Голливуда — суммарные сборы фильмов с её участием превысили $14,8 млрд. И хотя «Мир юрского периода: Возрождение» добавил весомый вклад в эту цифру, львиную долю обеспечили проекты Marvel: «Мстители», «Чёрная вдова» и «Первый мститель: Противостояние».

Раньше первое место занимал Сэмюэл Л. Джексон (его фильмы собрали $14,6 млрд), но теперь он на второй строчке. А на третьем месте расположился Роберт Дауни-младший ($14,3 млрд).

Теперь вопрос в том, куда Йоханссон направит свою карьеру: продолжит ли покорять блокбастеры или сосредоточится на авторских проектах? Одно ясно точно — её статус королевы кассовых сборов пока никто не оспорит.

Ранее мы писали: Сюжет старый, герои новые: почему в «Мире Юрского периода: Возрождение» нет Клэр и Оуэна

Фото: Кадры из фильмов «Железный человек 3» (2013), «Тор: Любовь и гром» (2022), «Мир Юрского периода: Возрождение» (2025), кадр из сериала «Чёрная Вдова»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик «В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик Читать дальше 23 июля 2025
Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше