Сборы в $14,8 млрд: эта актриса стала самой кассовой в Голливуде — спасибо Marvel и фильму c рейтингом 6.0

Даже у Роберта Дауни-младшего пока меньше — $14,3 млрд.

Киноиндустрия не перестаёт удивлять: пока зрители ругают новые блокбастеры и жалуются на растянутые франшизы, те приносят создателям миллионы и возносят актёров на вершины рейтингов. Именно так произошло с вышедшим недавно фильмом «Мир Юрского периода: Возрождение».

Картина не только собрала внушительные $318 млн за первые шесть дней проката (несмотря на рейтинг 6.3 на IMDb и 6.0 на КП), но и помогла своей звезде побить все рекорды. Как вы уже догадались, речь идёт о Скарлетт Йоханссон.

По данным аналитиков The Numbers, она официально стала самой кассовой актрисой Голливуда — суммарные сборы фильмов с её участием превысили $14,8 млрд. И хотя «Мир юрского периода: Возрождение» добавил весомый вклад в эту цифру, львиную долю обеспечили проекты Marvel: «Мстители», «Чёрная вдова» и «Первый мститель: Противостояние».

Раньше первое место занимал Сэмюэл Л. Джексон (его фильмы собрали $14,6 млрд), но теперь он на второй строчке. А на третьем месте расположился Роберт Дауни-младший ($14,3 млрд).

Теперь вопрос в том, куда Йоханссон направит свою карьеру: продолжит ли покорять блокбастеры или сосредоточится на авторских проектах? Одно ясно точно — её статус королевы кассовых сборов пока никто не оспорит.

Ранее мы писали: Сюжет старый, герои новые: почему в «Мире Юрского периода: Возрождение» нет Клэр и Оуэна