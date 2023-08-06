Сбоку припека: Кудрявцева в мини променяла мужа на иностранца

Теледива Лера Кудрявцева не перестает давать поводы для слухов. Недавно ведущая поделилась снимком с отдыха, на котором предстала в «кричащем» образе. Рядом с ней позировал неизвестный мужчина.

Кудрявцева прохлаждается во французском Сен-Тропе, где принимает солнечные ванны на берегу моря. Лера щеголяет по пляжу в ярком салатовом мини-платье, украшенном розовыми оборками. Образ телеведущей дополняет колье с бирюзой.

В этом ярком наряде звезда предстала на свежем летнем фото, которым она поделилась.

Но внимание подписчиков привлекло не платье Кудрявцевой, а стоящий рядом с ней парень. Кто этот иностранец и что ему нужно от ведущей, так и осталось неясным.

По словам Леры, он просто встал рядом с ней, когда она позировала. Поклонники звезды остались в недоумении: ведущая проводит время не с мужем-хоккеистом, а с парнем, который ей сбоку припека. Так, слухи о грядущем разводе Кудрявцевой и Игоря Макарова могут подтвердиться. Фанаты Леры с нетерпением ждут новостей о смене ее семейного статуса.