Сбивают с ног одним взглядом: женщины этих 3 знаков Зодиака обладают сумасшедшей энергетикой
Самые притягательные дамы появляются на свет под этими созвездиями.
Некоторые дамы, даже не обладая идеальной внешностью, не знают отбоя от мужчин. Где бы они не появились - на пляже, в клубе, в супермаркете за углом, взгляды всех представителей противоположного пола устремляются на них. Другие женщины порой даже подозревают их в каких-нибудь магических ухищрениях, мол, невозможно обладать такой притягательностью и не быть при этом ведьмой! По словам астрологов, причиной всему влияние звезд - уроженки определенных знаков зодиака способны покорить мужчину с первого взгляда.
Близнецы
Гремучая смесь из страсти, свободолюбия и раскованности - именно такими предстают перед мужчинами Близняшки. Уроженки воздушной стихии похожи на героинь голливудских фильмов - ярких, эффектных, сексуальных. Они буквально распространяют вокруг себя флюиды очарования и собирают коллекции из мужских сердец.
Представителям сильного пола так и кажется, что эта независимая и безумно притягательная дама вот-вот исчезнет, растворится в воздухе, как прекрасное видение.
Поэтому они стремятся удержать ее, заинтересовать чем-нибудь. Иногда это удается, но лишь на короткий срок - Близняшка не любит задерживаться на одном месте.
Скорпион
Уроженкам водного знака присуще особенное, ни с чем не сравнимое темное обаяние. Вот уж у кого в глазах действительно поблескивает колдовской огонек, так это у женщины-Скорпиона. Ей достаточно бросить на мужчину один игривый взгляд, чтобы тот потерял голову и позабыл про все на свете.
Лишь раз испытав на себе действие чар этого знака, избавиться от них будет очень сложно.
Дама-Скорпион не слишком постоянно, она поиграет с новым партнером, а затем отправится на поиски свежих впечатлений. Пытаться удержать ее - бессмысленно, но воспоминания о ней никогда не изгладятся из памяти.
Стрелец
Если бы у всех было столько уверенности в себе, сколько у представительниц огненной стихии, то психологи сидели бы без работы. В сочетании с природным изяществом эта высокая самооценка производит на окружающих сногсшибательное впечатление.
Дама-Стрелец как будто говорит всем своим видом: “Я уникальна”.
Завоевать сердце этой красотки пытаются многие мужчины, однако оно долгое время остается свободным. Представительница знака куда больше интересуется саморазвитием, чем романтическими отношениями. Рано или поздно она, конечно, сделает свой выбор - но прежде построит головокружительную карьеру.