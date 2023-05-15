Сбивают с ног одним взглядом: женщины этих 3 знаков Зодиака обладают сумасшедшей энергетикой

Некоторые дамы, даже не обладая идеальной внешностью, не знают отбоя от мужчин. Где бы они не появились - на пляже, в клубе, в супермаркете за углом, взгляды всех представителей противоположного пола устремляются на них. Другие женщины порой даже подозревают их в каких-нибудь магических ухищрениях, мол, невозможно обладать такой притягательностью и не быть при этом ведьмой! По словам астрологов, причиной всему влияние звезд - уроженки определенных знаков зодиака способны покорить мужчину с первого взгляда.

Близнецы

Гремучая смесь из страсти, свободолюбия и раскованности - именно такими предстают перед мужчинами Близняшки. Уроженки воздушной стихии похожи на героинь голливудских фильмов - ярких, эффектных, сексуальных. Они буквально распространяют вокруг себя флюиды очарования и собирают коллекции из мужских сердец.

Представителям сильного пола так и кажется, что эта независимая и безумно притягательная дама вот-вот исчезнет, растворится в воздухе, как прекрасное видение.

Поэтому они стремятся удержать ее, заинтересовать чем-нибудь. Иногда это удается, но лишь на короткий срок - Близняшка не любит задерживаться на одном месте.

Скорпион

Уроженкам водного знака присуще особенное, ни с чем не сравнимое темное обаяние. Вот уж у кого в глазах действительно поблескивает колдовской огонек, так это у женщины-Скорпиона. Ей достаточно бросить на мужчину один игривый взгляд, чтобы тот потерял голову и позабыл про все на свете.

Лишь раз испытав на себе действие чар этого знака, избавиться от них будет очень сложно.

Дама-Скорпион не слишком постоянно, она поиграет с новым партнером, а затем отправится на поиски свежих впечатлений. Пытаться удержать ее - бессмысленно, но воспоминания о ней никогда не изгладятся из памяти.

Стрелец

Если бы у всех было столько уверенности в себе, сколько у представительниц огненной стихии, то психологи сидели бы без работы. В сочетании с природным изяществом эта высокая самооценка производит на окружающих сногсшибательное впечатление.

Дама-Стрелец как будто говорит всем своим видом: “Я уникальна”.

Завоевать сердце этой красотки пытаются многие мужчины, однако оно долгое время остается свободным. Представительница знака куда больше интересуется саморазвитием, чем романтическими отношениями. Рано или поздно она, конечно, сделает свой выбор - но прежде построит головокружительную карьеру.