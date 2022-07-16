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Сбили спесь: вот как звезду «Джеймса Бонда» знатно проучили в СССР

16 июля 2022 11:36
Сбили спесь: вот как звезду «Джеймса Бонда» знатно проучили в СССР

О произошедшем позже рассказал Высоцкий.

Песня Владимира Высоцкого про Джеймса Бонда, как выяснилось, имеет интересную предысторию, связанную с унижением голливудской звезды.

Речь идет о Шоне Коннери, который дважды побывал в СССР и оба раза оставался неузнанным публикой. Визит знаменитости пришелся на конец 60-х годов, во время съемок фильма «Красная палатка».

Ожидавший давки и толп поклонников актер не знал тогда, что фильмы про агента 007 в советском прокате не показывали, и зрители понятия не имели, кто он такой. И если поначалу Коннери не подавал виду, что его что-то задевает, то потом не все-таки выдержал. По словам Высоцкого, ему стало скучно без всеобщего внимания.

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Чтобы как-то это исправить, артист устроил вечеринку для советских коллег: закупился горячительными напитками и старательно развлекал гостей, но ни на кого произвести впечатления не смог — по-английски ведь никто не говорил.

«Все съели, выпили да ушли. Ну и он, значит, остался один около разрушенного стола и все говорил: "Да, правда, это таинственная страна!"» — цитирует поэта канал «Стихия Высоцкого».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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