Сбежавший из СССР Олег Попов забыл о баснословных богатствах: сумма впечатлит каждого

В советские времена люди были более бережливыми как по отношению к предметам быта, так и к заработанным деньгам. Это касалось и самых известных артистов, которые старались откладывать на черный день.

Среди них был и озорной клоун Олег Попов. Он стал яркой звездой цирка и заслужил любовь народа. Поэтому и гонорар мужчины оказался соответствующим. В начале 90-х на его сберегательных книжках была баснословная на тот момент сумма денег. Юморист скопил почти 140 тысяч рублей. Но вместо того, чтобы приобрести недвижимость или автомобиль, мужчина просто хранил свой капитал в надежном месте.

После денежной реформы активы Попова обесценились. Он был не согласен с размером своей новой зарплаты и сбежал за границу. Клоуну пришлось смириться с потерей и позабыть о своем впечатляющем капитале, а также о былой славе и популярности.