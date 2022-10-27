Сбежавшей Пугачевой предсказали большую беду: потребуется помощь врачей

Несколько недель назад Алла Пугачева вновь уехала из России. По мнению поклонников, она уже вряд ли вернется в страну. При этом, как оказалось, на чужбине знаменитость ждут большие проблемы.

Как уверена финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова, Примадонна не может найти спокойствие в новой стране. Она очень переживает из-за отъезда, хоть и не рассказывает об этом фанатам. И ее эмоциональное состояние будет только ухудшаться, поэтому со временем у нее начнутся болезни и проблемы со здоровьем, из-за которых она будет вынуждена обратиться к специалистам.

«Внимание Пугачевой стоит обратить на сердечно-сосудистую систему», — цитирует слова эксперта «Московский комсомолец ».

Также собеседница издания отметила, что артистка, по ее мнению, вряд ли привыкнет к новому месту жительства. И поэтому уже через пару лет она обязательно приедет на родину.