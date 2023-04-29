Сбежавшая от Тутберидзе чемпионка раскрыла правду о методах тренера: об этом молчат Загитова и Валиева

Далеко не все справляются с тяжелыми тренировками.

Этери Тутберидзе за годы карьеры воспитала десятки мировых чемпионов и по праву считается одним из самых лучших тренеров по фигурному катанию. Миллионы поклонников спорта каждый сезон ждут от ее подопечных рекордных результатов, однако мало кто догадывается, какими способами достигаются эти победы.

По словам Алены Косторной, которая несколько лет была подопечной Тутберидзе, а после ушла в ЦСКА в группу Елены Буяновой, в команде тренера царит весьма напряженная обстановка. Якобы спортсменка настроена лишь на результат, поэтому весьма строго обращается со своими подопечными. А если те не добиваются необходимых результатов, то расстается с ними.

«Этери Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался — идет следующий», — призналась фигуристка в шоу «На два слова ».

Косторная не скрывает, что подобные методы тренировок не подходят ей. Именно поэтому она и ушла из команды Тутберидзе, с которой не нашла общий язык.