Сбежавшая невеста и разрушительница семей: постыдную правду о «Красотке» Джулии Робертс узнали все

У звезды была бурная личная жизнь.

Голливудская актриса Джулия Робертс часто играла романтичных героинь в поисках любви. Сама Робертс тоже долго металась между звездными бойфрендами.

Актриса неоднократно была помолвлена, а от Кифера Сазерленда Робертс и вовсе сбежала почти что из-под венца. Первым окольцевать звезду повезло певцу Лайлу Ловетту – правда, их брак продлился всего два года.

Свое счастье актриса обрела с оператором Дэнни Модером, но их семейной жизни предшествовала драма. Когда пара познакомилась на съемках фильма «Мексиканец», Робертс встречалась с актером Бенджамином Брэттом, а Дэнни был женат на гримерше Вере Стеймберг.

Говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь, но Джулия Робертс опровергает эту народную мудрость. С Дэнни актриса счастлива уже больше 20 лет. У пары трое общих детей: два сына и дочь.