Сбежавшая невеста: эти 3 знака Зодиака могут не явиться на собственную свадьбу

Свадьба - мероприятие не только красивое и трогательное, но еще и очень ответственное. Порой впечатлительные и импульсивные натуры, испытав в последний момент приступ паники, норовят сбежать из-под венца. Астрологи выяснили, что чаще всего к категории “сбежавших невест” относятся представительницы определенных знаков. Рассказываем, с кого в день бракосочетания женихам необходимо не спускать глаз.

Овен

Об импульсивности Овна можно слагать легенды. Представительницы огненного знака нередко следуют за своими сиюминутными желаниями, а потом жалеют о них. Например, перед свадьбой даму-Овна охватывает самая настоящая паника.

Уроженка этого знака начинает сомневаться, а действительно ли она любит человека, за которого выходит замуж?

Быть может, следовало подождать еще немного? Кто знает, вдруг большая и сильная любовь ожидает ее за углом?

Сомнения и волнение делают свое черное дело и заставляют женщину-Овна пуститься в бега прямиком из ЗАГСа. Правда, не факт, что на середине пути она снова не передумает и не вернется прямиком к началу торжества.

Лев

Львица - девушка гордая и своенравная. Парни водят вокруг нее хороводы, а она знай носик морщит да привередливо отворачивается. Даже дождавшись своего принца, она порой не может выйти из роли неприступной крепости.

Накануне свадьбы Львица садится и обдумывает ситуацию.

Это что, получается, она сейчас выйдет замуж - и прощай, толпы поклонников, сражения за ее сердце, признания и флирт? Да как такое пережить?

Такие мысли и подталкивают уроженку огненного знака на отчаянный поступок. Она решает - пусть муж напоследок покажет, как сильно ее любит, и побегает за ней. И сбегает со свадьбы, чтобы насладиться приключением и осознанием своей власти.

Водолей

Представители воздушного знака обожают романтику, первые свидания, ощущение легкости и свободы. А вот когда отношения заходят далеко и даже приближаются к свадьбе, Водолей начинает испытывать панику.

Женщины, рожденные под этим знаком, не хотят терять свою независимость.

Поэтому накануне знаменательной даты начинают переживать: а зачем им вообще это надо? Может быть, они совершают роковую ошибку?

Именно эти мысли способны подтолкнуть даму-Водолея на импульсивный шаг сбежать прочь от алтаря. Нередко перед свадьбой уроженки знака нарочно провоцируют жениха на ссору, чтобы был повод официально разорвать с ним отношения.