Сбежать нельзя: вы вздрогнете при виде мужчины, от которого родили 102 детей (фото)

Мы привыкли, что многодетная семья чаще всего состоит из мамы, папы и трех-четырех малышей. Впрочем, в Африке эта цифра гораздо больше, а многоженство и вовсе не считается чем-то постыдным.

Гражданин Уганды решил побить все рекорды и стал счастливым отцом 102 детей, а также дедушкой для 568 внуков. Такое внушительное количество обусловлено законами страны, которые разрешают полигамию. У Мусы Хасанья 12 жен, а в первый брак он вступил всего лишь в 16-летнем возрасте. Можно подумать, что африканец просто влюбчив и часто меняет своих избранниц. Однако он пристально следит за своими супругами и не позволяет им сбегать с другими мужчинами.

Недавно этот плодовитый мужчина все же решил остановиться и приказал своим женщинам начать принимать противозачаточные препараты. Сейчас ему 67 лет, и такой большой семье можно только позавидовать. По крайней мере, в старости мужчина точно будет окружен любовью и заботой.