Сбежала за границу со священником: судьба «настоящей» Мэри Поппинс шокировала народ

Татьяна Воронина известна тем, что именно она, а не Наталья Андрейченко, исполнила популярные песни из культового фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Несмотря на потрясающий вокальный талант, известной эстрадной певицей она так и не стала. И если карьеру знаменитости успешной не назвать, то ее личная жизнь, напротив, сложилась удачно.

От публичности исполнительница отказалась сразу после премьеры картины. Она вышла замуж за Владимира Воронина, музыканта из группы «Воскресенье», который впоследствии стал священником. Приобщил барабанщик к вере и свою жену.

Сначала супруги перебрались из Москвы в деревню Мартемьяново, а после и вовсе решили уехать на Кипр. Как пишет издание «СтарХит », Воронина петь не бросила, вот только теперь ее главные слушатели — любимые внуки, которых певице и ее супругу подарил сын Антон.