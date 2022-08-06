Сбежала в США, но не нашла счастья: чем занимается дочь Игоря Николаева

В 2017 году Игорь Николаев поздравил старшую дочь Юлию с окончанием престижного университета в Майами, где она выучилась на фармацевта. Не все поклонники музыканта знают, что его наследница строила карьеру в отечественном шоу-бизнесе, пока что-то пошло не так.

Окончившая музыкальную школу в Москве Юлия несколько лет работала на поприще звездного отца: она снималась в его клипах, сотрудничала с Аллой Пугачевой и даже написала песни Наташе Королевой, Кристине Орбакайте и Диане Гурцкой.

Однако добиться того же успеха, что и Игорь Юрьевич ей было не суждено. В нулевые дочь артиста перебралась в США, где позже решила радикально сменить профессию, посвятив жизнь медицине.

От творчества в России, как передает «7Дней », Юлия отказалась из-за глубокого разочарования в мире шоу-бизнеса. Хотя профессиональные амбиции наследнице Николаева удовлетворить удалось, ее личная жизнь не сложилась. Юлия 10 лет прожила в браке с американцем, который предпочел ей соотечественницу старше ее.