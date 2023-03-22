Сбежала от «неудачника»: участи первой жены Игоря Крутого не позавидуешь

Игорь Крутой долго и упорно шел к успеху, прежде чем стать большой величиной в отечественном шоу-бизнесе. Музыкант начинал с самых низов: многие не верили, что он сможет добиться своего. Не поддержала композитора и его первая супруга — Елена Бутома.

Возлюбленные познакомились в 1979 году, когда имя Крутого еще не было известно широкой аудитории. Вскоре они поженились, но этот брак был обречен. Композитор не зарабатывал достаточно много, чтобы дать своей избраннице ту жизнь, о которой она мечтала. Бутома злилась, называла мужа неудачником и в результате решила от него уйти.

Жену пианиста не остановила даже беременность. Довольно долго она не позволяла Крутому видеться с сыном Николаем. Однако музыкант не сдавался: он не оставлял попытки наладить отношения с наследником и построить карьеру.

И то, и другое удалось Крутому. Каждая его новая песня становилась хитом — по сей день Игорь Яковлевич является одним из главных композиторов и продюсеров страны. Между тем Елена стала затворницей. Она не желает появляться на публике и отказывается от интервью.

О бывшей супруге знаменитости известно, что замуж она больше не вышла, какое-то время работала инженером, а затем решила устроиться на радио. При этом на собеседовании Елена представилась Крутой, хотя во время замужества наотрез отказалась брать фамилию «неудачника-пианиста».