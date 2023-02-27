Сбежала от мужа за сотни километров: правда о браке Нины Усатовой не для слабонервных

Вступая в брак, молодожены дают клятву быть друг с другом в самые радостные и горестные моменты их жизни. Более того, они обещают поддерживать и оберегать свою вторую половинку. Однако есть и те, для кого эти слова не представляют особой ценности.

Как оказалось, и для Нины Усатовой брак стал лишь формальностью. Одна из самых любимых российских актрис живет в Петербурге, а вот ее муж остается в Туле. Внушительное расстояние и разлука не смущают супругов. Напротив, они считают, что это лишь укрепляет их связь и заставляет трепетнее относиться друг к другу. К тому же артистка все еще принимает участие в съемках, поэтому ей необходимо быть в культурной столице страны. А ее возлюбленный работает лингвистом и, похоже, не планирует менять место жительства ради избранницы.

Возможно, такой образ жизни действительно устраивает супругов, но для большинства людей он является неприемлемым.