Сбежала от мужа и ушла в монастырь: что стало с «идеальной» Искрой Поляковой (фото)

Ирина Чериченко — талантливая актриса с весьма непростой судьбой. В ее жизни было все: и горькое разочарование в профессии, и неудачи в личной жизни.

Впервые Искра Полякова из фильма «Завтра была война» вышла замуж в 16 лет. Избранник артистки по имени Евгений был намного старше ее, но это не мешало счастью пары. Тем не менее после того, как будущая звезда экрана отправилась на учебу в Москву, отношения дали трещину.

Чериченко не сказала супругу, что намерена поступать в театральный. Узнав правду, возлюбленный поначалу поддерживал сбежавшую от него жену, но затем понял, что она будет счастлива только на сцене или на съемочной площадке, а потому предложил расстаться.

Между тем артистка столкнулась с большой проблемой. Режиссеры предлагали ей роли однотипных героинь, однако она отказывалась. Устав от казавшегося безвыходным положения, знаменитость отправилась в Псково-Печерский монастырь, где на протяжении девяти месяцев была послушницей. Тем не менее стать монахиней артистка не пожелала и все же вернулась в профессию.

Впоследствии она вновь вышла замуж и развелась, стала матерью и снялась в большом количестве проектов. И по сей день Чериченко остается востребованной актрисой, фильмография которой с каждым годом становится все обширнее.