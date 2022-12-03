Сбежала от матери и живет с мачехой: как складывается судьба единственной дочери Волочковой

Совсем не похожа на скандальную маму.

У Анастасии Волочковой растет единственная дочь – 17-летняя Ариадна. Наследницу балерина и светская львица родила от бизнесмена Игоря Вдовина. Брак супругов был недолгим – и после развода дочь осталась с Волочковой.

Скандальную звезду многие обвиняли в том, что в погоне за мужчинами она совсем забыла о своей единственной наследнице. Оказалось, что уже несколько лет Ариадна живет в доме отца.

Якобы девочке так ближе добираться до школы, однако злые языки говорят, что бедняжка просто устала от бесконечных скандалов с участием матери.

Наследница Волочковой успешно учится в лицее и активно делится в соцсетях мыслями по поводу прочитанных книг и просмотренных сериалов. Ариадна прекрасно ладит с новой супругой отца – Еленой Николаевой и не спешит возвращаться жить к маме.