«Сбежала» не в США, а в Малайзию: почему Румянцева пропала с экранов на десятилетие

Надежда Румянцева запомнилась зрителям по ролям в фильмах «Девчата», «Королева бензоколонки» и, например, «Вольный ветер». Артистка несколько лет блистала на советских экранах, но в конце 60-х неожиданно пропала с экранов. Как были уверены поклонники, она сбежала в США, так как на родине ее преследовали из-за «валютных операций».

На самом же деле все домыслы публики не были правдой. Артистка уехала из страны по зову сердца. Ее муж Вилли Хштоян работал в Министерстве торговли и получил должность представителя СССР в Малайзии. Он предложил супруге отправиться с ним в продолжительную командировку, и она согласилась, чтобы не разрушать семью.

В течение нескольких лет она прожила в экзотической стране, где освоила профессию экскурсовода. За границей она выучила английский и азы китайского, а также активно занялась спортом, получив даже черный пояс по ушу.

Приехали супруги в СССР накануне перестройки. Она попыталась вернуться в кино, но после нескольких попыток в итоге ограничилась лишь озвучиванием персонажей в голливудских картинах. Например, именно ее голосом говорят все женские персонажи в «Терминаторе», а также Одри Хепберн в картине «Как украсть миллион».