Сбежала из СССР и потеряла все: чем обернулся для красавицы-актрисы многообещающий брак с иностранцем

Яркая внешность и редкая харизма помогли Светлане Смехновой покорить отечественный кинематограф. Красавица-актриса так и манила к себе режиссеров, и дела ее шли в гору. Но всего одним решением она поставила крест на своей карьере.

Смехнова влюбилась в иностранца из влиятельной семьи Драгана Благоевича и вышла за него замуж. Вскоре муж настоял на том, чтобы супруга вместе с ним отправилась в Югославию. И Смехнова согласилась.

Отъезд из страны не прошел для артистки бесследно. О продолжении съемок на родине не могло быть и речи. Сбежав из СССР, популярная артистка потеряла все, что имела.

Звезда стала невостребованной в профессии, к тому же ее многообещающий брак не задался. Смехнова родила сына и дочь, но это не уберегло супругов от расставания. Актриса устала терпеть измены, рукоприкладство и зависимость мужа от горячительных напитков, поэтому вернулась на родину, где ее уже никто не ждал.

Сегодня 72-летняя Смехнова не скрывает: она горько пожалела о том, что когда-то между карьерой и мужем выбрала второе. Вот только исправить уже ничего нельзя.