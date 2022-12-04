«Сбежала из больницы»: правда о поступке Степаненко вызовет слезы (фото)

Елена Степаненко долгие годы собирает многочисленное количество поклонников на своих выступлениях. Сотни фанатов съезжаются с разных уголков страны, чтобы увидеть любимую артистку. При этом, как оказалось, звезда эстрады старается поддерживать своих поклонников.

Как рассказала Ксения Шнурова, давняя поклонница Степаненко, к выступлению знаменитости она готовилась за несколько месяцев. И вот накануне концерта она неожиданно почувствовала резкие боли в животе, а по предположениям врачей у нее воспалился аппендицит. Неожиданные новости шокировали фанатку, которая уже потеряла всякую надежду попасть на концерт, однако за несколько часов стало известно, что проблема кроется совершенно в другом. И, мгновенно собрав вещи, Ксения оказалась на шоу любимой артистки.

Неожиданная история не прошла мимо Степаненко. Уже после выступления она позвала поклонницу к себе. Экс-супруга Евгения Петросяна сама захотела встретиться со смелой фанаткой и сфотографироваться с ней — настолько ее впечатлила отвага Ксении.

«Прекрасная женщина, позволившая обнять себя, которая узнала, что я сбежала из больницы ради нее, сама позвала к себе», — призналась Шнурова в своих социальных сетях.

Пользователи Сети высоко оценили трогательную историю. В многочисленных обсуждениях они похвалили Степаненко за отзывчивость и человечность, которые знаменитость не утратила за годы популярности и успеха.