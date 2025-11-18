Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сбежал в США, облысел, пел для Ричарда Гира, стал многодетным отцом: как сложилась жизнь Пети Рамы из «Бумера»

Сбежал в США, облысел, пел для Ричарда Гира, стал многодетным отцом: как сложилась жизнь Пети Рамы из «Бумера»

18 ноября 2025 19:34
Сергей Горобченко

Эта история повергнет в шок. 

Сергей Горобченко когда-то вошёл в большое кино эффектно выбив дверь: статный блондин с уверенным взглядом сделал Петю Раму главным секс-символом «Бумера». Но за кадром у этого человека почти сразу началась собственная, не менее жёсткая история — длинная, ломаная, с побегами, провалами, духовными кульбитами и новой жизнью.

Начало карьеры

Сын рабочего города Североуральска в 16 лет сорвался в Ленинград, пытаясь вырваться из провинциального круга. Сначала был Горный институт, притворная «гипертония» вместо практики в колхозе, едва не случившееся отчисление и осознание, что геология — не его судьба.

Потом — жесткие 90-е: продажи обуви, перевозка сигарет, встречи с криминалом, постоянные разборки. И в какой-то момент стало ясно, что это тупик. Тогда он поступил в ЛГИТМиК, одновременно создавая первую семью и пытаясь выжить — ночные подработки, танцы в клубах, частный извоз, попытка успеть всё, чтобы жена и новорождённый сын не жили впроголодь.

После института — работа в питерском театре, потом — переход в «Ленком», и параллельно съёмки, где «Агент национальной безопасности» дал узнаваемость, а «Башмачник» — первую большую роль.

Сбежал в США, облысел, пел для Ричарда Гира, стал многодетным отцом: как сложилась жизнь Пети Рамы из «Бумера»

Побег после «Бумера»

«Бумер» перевернул всё: и карьеру, и мечты. Всенародная слава пришла мгновенно, но вместе с ней пришло и клеймо «киношного бандита». Его стали звать в однотипные роли, театр ревниво делил время с кино. Разговор с Марком Захаровым ничего не изменил, и он ушёл из «Ленкома», понимая: если останется, его разорвёт между двумя профессиями.

Потом был тот самый побег в США. Эмиграция без денег, без связей, без понимания, что делать дальше. Учёба в колледже, выступления в ресторанах, знаменитая история про то, как он пел «Клён ты мой опавший» для Ричарда Гира. И медленное, болезненное осознание: Америка — не место, где он станет кем-то, потому спустя полгода артист признал ошибку и вернулся.

Новое начало

И правильно сделал. В России его снова стали звать в кино. Роли множились, типажи были разные: хоккеист, офицер, герой, злодей, рабочий, военный. В «Молодёжке» и «Миннесоте» пригодилась спортивная выносливость, в «Склифосовском» — эмоциональная гибкость, в «Офицерах» — брутальное лицо.

Сбежал в США, облысел, пел для Ричарда Гира, стал многодетным отцом: как сложилась жизнь Пети Рамы из «Бумера»

Болезнь

К середине 2020-х в прессе обсуждали другое: Горобченко полностью лишился волос. Не ради роли — из-за болезни. Волосы редели давно, гримёры скрывали это всеми возможными хитростями, пока сам актёр не устал прятаться и не сбрил всё подчистую. Вот удивление, предложений стало больше.

Личная жизнь

Но если карьера шла уверенно, то личная жизнь была всё наоборот, была непредсказуемая. Первая любовь — Александрa Флоринская. Гражданский брак, рождение сына Глеба, постепенное расхождение характеров и расставание без скандалов, но с грустью.

Потом — Полина Невзорова, дочь известного экстремиста и иноагента. Он влюбился в неё сразу, она игнорировала его годами. Их брак случился только в 2008-м, а потом на свет появились семеро детей. Сейчас он отец восьмерых — четырёх сыновей и четырёх дочерей.

Болезненным стал 2022 год: умерла его мать, и пережить утрату ему помогли дети, шумный дом и постоянная работа.

Сбежал в США, облысел, пел для Ричарда Гира, стал многодетным отцом: как сложилась жизнь Пети Рамы из «Бумера»

Сегодня Горобченко — не Рама, не блондин с пышной шевелюрой, а лысый, помудревший мужчина. Он продолжает работать: «Наш спецназ», «Позывной “Пассажир”», каждый год с ним выходят новые сериалы и фильмы.

В России есть свои Бамблби: эти авто из фильмов покупают как горячие пирожки — даже огромный ценник не останавливает.

Фото: Кадры из фильмов «Бумер» (2003),«Позывной „Пассажир“» (2023), из сериалов «Агент национальной безопасности»,«Офицеры»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
«Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце «Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце Читать дальше 7 декабря 2025
Критики носили на руках этот фильм с Ярмольником из 90-х: получил Государственную премию и приз в Европе — но до широкого проката так и не добрался Критики носили на руках этот фильм с Ярмольником из 90-х: получил Государственную премию и приз в Европе — но до широкого проката так и не добрался Читать дальше 6 декабря 2025
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино «50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино Читать дальше 10 декабря 2025
Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Читать дальше 9 декабря 2025
Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Читать дальше 9 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше