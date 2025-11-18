Сбежал в США, облысел, пел для Ричарда Гира, стал многодетным отцом: как сложилась жизнь Пети Рамы из «Бумера»

Сергей Горобченко когда-то вошёл в большое кино эффектно выбив дверь: статный блондин с уверенным взглядом сделал Петю Раму главным секс-символом «Бумера». Но за кадром у этого человека почти сразу началась собственная, не менее жёсткая история — длинная, ломаная, с побегами, провалами, духовными кульбитами и новой жизнью.

Начало карьеры

Сын рабочего города Североуральска в 16 лет сорвался в Ленинград, пытаясь вырваться из провинциального круга. Сначала был Горный институт, притворная «гипертония» вместо практики в колхозе, едва не случившееся отчисление и осознание, что геология — не его судьба.

Потом — жесткие 90-е: продажи обуви, перевозка сигарет, встречи с криминалом, постоянные разборки. И в какой-то момент стало ясно, что это тупик. Тогда он поступил в ЛГИТМиК, одновременно создавая первую семью и пытаясь выжить — ночные подработки, танцы в клубах, частный извоз, попытка успеть всё, чтобы жена и новорождённый сын не жили впроголодь.

После института — работа в питерском театре, потом — переход в «Ленком», и параллельно съёмки, где «Агент национальной безопасности» дал узнаваемость, а «Башмачник» — первую большую роль.

Побег после «Бумера»

«Бумер» перевернул всё: и карьеру, и мечты. Всенародная слава пришла мгновенно, но вместе с ней пришло и клеймо «киношного бандита». Его стали звать в однотипные роли, театр ревниво делил время с кино. Разговор с Марком Захаровым ничего не изменил, и он ушёл из «Ленкома», понимая: если останется, его разорвёт между двумя профессиями.

Потом был тот самый побег в США. Эмиграция без денег, без связей, без понимания, что делать дальше. Учёба в колледже, выступления в ресторанах, знаменитая история про то, как он пел «Клён ты мой опавший» для Ричарда Гира. И медленное, болезненное осознание: Америка — не место, где он станет кем-то, потому спустя полгода артист признал ошибку и вернулся.

Новое начало

И правильно сделал. В России его снова стали звать в кино. Роли множились, типажи были разные: хоккеист, офицер, герой, злодей, рабочий, военный. В «Молодёжке» и «Миннесоте» пригодилась спортивная выносливость, в «Склифосовском» — эмоциональная гибкость, в «Офицерах» — брутальное лицо.

Болезнь

К середине 2020-х в прессе обсуждали другое: Горобченко полностью лишился волос. Не ради роли — из-за болезни. Волосы редели давно, гримёры скрывали это всеми возможными хитростями, пока сам актёр не устал прятаться и не сбрил всё подчистую. Вот удивление, предложений стало больше.

Личная жизнь

Но если карьера шла уверенно, то личная жизнь была всё наоборот, была непредсказуемая. Первая любовь — Александрa Флоринская. Гражданский брак, рождение сына Глеба, постепенное расхождение характеров и расставание без скандалов, но с грустью.

Потом — Полина Невзорова, дочь известного экстремиста и иноагента. Он влюбился в неё сразу, она игнорировала его годами. Их брак случился только в 2008-м, а потом на свет появились семеро детей. Сейчас он отец восьмерых — четырёх сыновей и четырёх дочерей.

Болезненным стал 2022 год: умерла его мать, и пережить утрату ему помогли дети, шумный дом и постоянная работа.

Сегодня Горобченко — не Рама, не блондин с пышной шевелюрой, а лысый, помудревший мужчина. Он продолжает работать: «Наш спецназ», «Позывной “Пассажир”», каждый год с ним выходят новые сериалы и фильмы.

