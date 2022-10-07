Сбежал в Америку не по своей воле: за что в СССР ополчились на Бориса Сичкина

У Бориса Сичкина было все, о чем можно только мечтать — крепкая семья, успешная карьера в кино. Однако судьба уготовила для любимого многими актера серьезную проверку на прочность.

В 1973 году он стал фигурантом громкого дела. Артиста обвинили в хищении госимущества. Сичкина арестовали в Тамбове и выпустили на свободу спустя один год. Однако точка в разбирательстве была поставлена лишь через несколько лет.

В итоге Сичкин был оправдан. Несмотря на это, актер, на которого в СССР ополчились буквально все, в 1979 году сбежал в Америку. Там он продолжил свою творческую деятельность, но все же о подлинном успехе говорить не приходится. Пожалуй, самой яркой ролью звезды экрана за границей стала роль Брежнева в байопике Оливера Стоуна «Никсон».

Впервые в Россию после отъезда Сичкин приехал в 1994 году. Возвращаться на родину окончательно он не захотел и вернулся в Нью-Йорк, где весной 2002 года умер от инфаркта.