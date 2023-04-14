Сбежал от славы в провинцию: где сейчас кудрявый красавчик из группы «На-На»

Горячие подтянутые красавцы «На-На» сводили с ума всех женщин постсоветского пространства. Поклонницы постоянно спорили, кто из солистов самый-самый, и многие таким считали Владимира Асимова.

Фанатки млели от кудрявой шевелюры певца, его фигуры и обаятельной улыбки. Однако на самом пике популярности Асимов ушел из группы в сольное плавание. Ему не удалось достичь той славы, которая у него была в составе «На-На», и постепенно о Владимире стали забывать. А недавно поползли страшные слухи, что артиста уже нет в живых.

Эту информацию опроверг экс-коллега певца Владимир Левкин. Бывший «нанаец» поделился в соцсетях снимком, где он запечатлен вместе с Асимовым. Владимир заметно постарел и обзавелся сединой, но главное, что он жив и здоров.

Оказывается, Асимов уже давно вместе с женой и сыном перебрался в испанскую провинцию. Он ведет уединенный образ жизни, не общается с прессой и не контактирует с коллегами. Видимо, Левкин — исключение. Сегодня Владимир продолжает писать песни, причем как на русском, так и на испанском языке.