Сбежал от постсоветской нищеты и стал уборщиком: куда пропал Фабио из «Собаки на сене»

Советский актер Виктор Ильичев прославился благодаря комедии «Собака на сене». В экранизации Лопе де Веги он сыграл Фабио, слугу Дианы. Артиста называли гениальным актером второго плана. Но однажды он решил бросить все и перебраться в США. Как сложилась его жизнь за океаном?

Ильичев продолжал активно сниматься вплоть до 90-х. Но из-за всеобщей разрухи и кризиса в кино Виктор, как и его коллеги, перестал получать предложения. Невостребованность и нищета сильно тяготили актера, а просвета не было видно.

Но выход все-таки нашелся. Его супругу, балерину Светлану Осиеву, пригласили работать во Флориду. От такого предложения она не отказалась, учитывая, что на родине дела шли плохо. Через несколько месяцев к ней присоединился Ильичев.

СМИ писали, что актер устроился школьным уборщиком и упаковщиком товаров в супермаркете, но, вероятно, все это выдумки. Сам Виктор признавался, что Америка казалась ему сказкой после холодной России. Однако реализовать свой талант в Штатах он так и не смог. Актер снялся в лентах «Замороженный рефлекс» и «Не нарушая закона». После этого ролей у него не было.

В 2008 году у Ильичева обнаружили рак, а через два года он скончался. На его похороны пришли многие американские друзья, которые успели полюбить советского актера за его открытый и добрый характер. Об этом журналистам «Экспресс газеты » рассказал сын актера Михаил.