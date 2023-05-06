Сбежал к «буржуинам»: как сложилась судьба настоящего Мальчиша-Кибальчиша

«Сказка о Мальчише-Кибальчише», снятая по книге Аркадия Гайдара, вышла в 60-х. Главную роль исполнил юный Сережа Остапенко, которому предрекали большое будущее в кино. Однако судьба актера распорядилась так, что он сбежал к «буржуинам».

Остапенко не мечтал о карьере в кино и театре — он рано понял, что съемки в фильмах не приносят ему удовольствия. Юноша хотел посвятить свою жизнь науке и упорно шел к заветной цели. Он окончил Московский физико-технический институт и устроился работать инженером. Во время учебы Остапенко женился на однокурснице, которая родила от него двоих детей.

В начале 90-х произошло переломное событие. Российская наука была в упадке, и Сергей Семенович решил попытать счастье за границей. Его пригласили в США преподавать в институте Флориды. Так Остапенко перебрался в Штаты вместе с женой и детьми. В нулевых Сергей Семенович открыл свою фирму по производству разной аппаратуры и купил большой дом. Его дети тоже хорошо устроились в США.

Сегодня экранному Кибальчишу 70 лет. Теперь он поджарый и солидный мужчина с уверенным взглядом. Остапенко почти не скучает по родине, ведь вся его жизнь уже давно сосредоточена в США.