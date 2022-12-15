Сбегал из СССР два раза: обомлеете, узнав о судьбе «непутевого» сына Леонида Быкова

Великий советский актер Леонид Быков ушел из жизни в 50 лет. И хотя причиной гибели стала авария, артист вряд ли бы прожил долго — его здоровье серьезно подорвали переживания, связанные с сыном Лесем.

Быков был женат всего один раз, его избранницей стала актриса Тамара Кравченко, с которой он познакомился еще в студенчестве. В их браке родилось двое детей — Лесь и Марьяна.

Серьезные проблемы начались тогда, когда сын повзрослел. Он всегда обладал сложным и несгибаемым характером, говорил то, что думал, и не умел хитрить. Когда Лесь служил в армии, туда приехал его отец, чтобы выступить перед солдатами. Но пойти на гулянку после концерта Быков-старший отказался, чем вызвал гнев руководства. Свою злость они выместили на его сыне. Парня избили и сдали в психиатрическую лечебницу с фальшивым диагнозом «шизофрения».

Вскоре отца не стало, и Лесь оказался абсолютно беззащитен. Покинуть СССР ему не позволили, тогда он решился на отчаянный шаг — переплыть границу. Так он оказался в Венгрии. Однако местные власти мигом депортировали Быкова-младшего и вернули его на родину. Но Лесь не сдавался, и вскоре повторил побег, но уже в Австрию. И на этот раз все получилось.

В начале 90-х он перебрался в Канаду, где живет и по сей день. А все липовые диагнозы уже давно признаны ошибочными.