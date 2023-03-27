Савельев из «Вечного зова» предсказал свою смерть: вот его пророческие слова

Вадим Спиридонов за годы жизни успел сняться всего лишь в 36 фильмах и сериалах. Прославленный артист умер в 46 лет, что стало шоком для его поклонников и близких. Но мало кто знает, что артист предсказал собственную смерть.

Как оказалось, незадолго до трагедии он разговаривал со своей супругой Валентиной и признался, что устал от собственной жизни. Артист в шутку заявил, что хотел бы умереть и даже выбрал подходящую дату — 7 января. Однако Валентина совсем не оценила это предложение, отметив, что в этот день вся страна празднует Рождество.

Тогда Спиридонов, как рассказал Станислав Садальский, его близкий друг, заявил, что уйдет из жизни 7 декабря, как раз перед днем рождения жены. После супруги забыли об этом разговоре, а 7 декабря 1989 года артист скончался во сне: он решил вздремнуть перед вылетом в Минск, но не проснулся.

По словам Садальского, ничто не предвещало такой скоропостижной смерти. Артист не страдал от серьезных заболеваний и был в расцвете сил. По этой причине то предсказание до сих пор пугает близких артиста.