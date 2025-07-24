«Сатирический бриллиант»: американцы в восторге от этой комедии СССР — оценили на 7.8 и сравнили с «Безумным Максом»

В картине увидели сходства и с другими гениями мира кино и юмора.

Советское кино для многих иностранцев — это либо артхаус и Тарковский, либо исторические хроники военного времени. Но иногда на стыке жанров, эпох и культур рождаются вещи, которые абсолютно неожиданно находят отклик далеко за пределами страны своего создания.

Один из таких феноменов — фантастическая сатира «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии. В 2016 году британское издание Little White Lies описало этот фильм следующей фразой:

«"Безумный Макс" встречает "Монти Пайтона" с примесью Тарковского».

Погодите — советская комедия и «Безумный Макс»? Серьёзно? Ну, да, вполне.

Что зацепило зрителей из США: инопланетяне, ку, цивилизация и полное безумие

Сюжет «Кин-дза-дза!» кажется абсурдным, но именно в этом его сила. Двое обычных москвичей — инженер Владимир Николаевич и студент Скрипач — по случайности попадают на далёкую планету Плюк, где царит абсолютно безумный общественный строй.

Тут всех делят на касты по цвету штанов, а разговор состоит в основном из двух слов — «ку» и «пепелац». Деньги заменены спичками, а на верхушке пищевой цепи — те, кто может унижать остальных просто потому, что так принято.

Ирония, минимализм и чудовищная логика мира Плюка делают фильм одновременно смешным, страшным и до боли знакомым. В духе лучших антиутопий, «Кин-дза-дза!» показывает не просто вымышленную планету, а отражение общества в кривом зеркале — с абсурдными правилами, кастами, условностями и культом власти.

Что думают зрители в России и на Западе

Для советского зрителя кинолента «Кин-дза-дза!» давно стала культовой. Реплики тут же ушли в народ, а понятия вроде «пацаки», «чатлане» и «гравицапа» живут в интернете и по сей день.

На Кинопоиске у фильма высокий рейтинг — 8.1, а также десятки положительных отзывов. Русскоязычные зрители называют фильм гениальной абсурдной трагикомедией, а также вещью, которую понимаешь только с возрастом.

Картина действительно воспринимается совершенно по-разному в 15, 30 и 50 лет — и это редкий случай, когда кино взрослеет вместе со зрителем:

«Недавно, впервые пересмотрев «Кин дза дзу» во взрослом состоянии, я совершенно иначе осознал гениальный замысел Данелии».

А вот что говорят западные киноманы на портале IMDb, где фильм получил оценку 7.8:

«Когда я впервые посмотрел этот фильм, я даже не подозревал, во что ввязываюсь. Наткнулся на него совершенно случайно в университетской видеотеке, когда искал что-нибудь интересное о холодной войне. Теперь ясно, почему он стал культовым для многих россиян и грузин»,

«"Кин-дза-дза!" Георгия Данелии — это весёлое путешествие в странный мир, гениальный образец научной фантастики, выходящий за рамки времени и пространства. Фильм работает на многих уровнях: глубокая тематика, обильная порция юмора и потрясающий визуал»,

«Если вы не привыкли к советской специфике, "Кин-дза-дза" раскрывается медленно. Нужно ЗАХОТЕТЬ его понять — как и "Солярис" Тарковского. Советую смотреть с субтитрами и желательно в компании русского. А ещё лучше — того, кто жил в СССР. Каждый диалог землян с жителями Плюка — сатирический бриллиант».

Что же до сравнения с «Монти Пайтоном» от издания, тут дело в части абсурдного юмора и непривычной логики мира, где комичная нелепость на системный уровень. Параллели с «Безумным Максом» тоже понятны: пустыня, борьба за ресурсы, отрешённая атмосфера постапокалипсиса и общий тон мрачной гротескности.

Фильм, который не стесняется быть странным

Почему «Кин-дза-дза!» зашёл американцам? Вероятно, потому что он честен. Он не притворяется блокбастером, не заигрывает с жанром, не объясняет каждую деталь.

Он абсурдный, тёплый, местами жёсткий и гениальный в своей простоте. Это кино, которое не боится быть странным — и в этой странности раскрывается суть.

Так что вполне логично, что «Кин-дза-дза!» — это не просто «ещё один советский фильм». И тот факт, что его считывают даже зрители «по ту сторону планеты», говорит о том, что настоящая сатира — всегда интернациональна.

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