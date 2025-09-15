Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным героям? (тест)

Советское кино любят не только за харизматичных главных героев, но и за колоритных второстепенных персонажей. Именно они создают ту самую атмосферу, которую мы помним годами.

Порой один лишь взгляд или реплика такого героя могут рассказать о фильме больше, чем целый монолог. Но сможете ли вы узнать культовую ленту лишь по тому, кто остался на вторых ролях?

Проверим, насколько хорошо вы помните тех, кто не всегда был в центре сюжета, но без кого картина точно бы потеряла часть своего шарма. Не переживайте, если задания покажутся сложными — главное, это удовольствие от процесса и повод снова вспомнить любимые фильмы.

Готовы себя проверить? Тогда желаем удачи!

