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Киноафиша Статьи Сашке Мамаевой из «Физрука» почти 30: возраст пошел пышнотелой актрисе на пользу

Сашке Мамаевой из «Физрука» почти 30: возраст пошел пышнотелой актрисе на пользу

7 октября 2023 20:00
Сашке Мамаевой из «Физрука» почти 30: возраст пошел пышнотелой актрисе на пользу

Красотка разбивает мужские сердца.

Девять лет назад на экраны вышел сериал «Физрук». Тандем бывшего бандита Фомы и пухлой школьницы Саши Мамаевой покорил зрителей. Дмитрия Нагиева ждала новая волна популярности, а начинающая актриса Полина Гренц прославилась на всю страну. Сейчас звезде уже 29 лет.

Артистка не оставила кино. Гренц можно увидеть в таких проектах, как «Мамочки», «Два холма», «Красавица и чудовище» и «Эскортница». Впрочем, столь же яркой роли, как в «Физруке», у знаменитости пока не случилось.

Зато за прошедшее время экранная Мамаева заметно преобразилась и стала настоящей красоткой.

Девушка часто радует поклонников свежими снимками. Барышня с пышными формами совсем не стесняется своих параметров и с удовольствием позирует в обтягивающей одежде, собирая множество восторженных комментариев. За профилем Полины Гренц следят почти 700 тысяч верных поклонников.

Сашке Мамаевой из «Физрука» почти 30: возраст пошел пышнотелой актрисе на пользу
Фото: кадр из сериала «Физрук» (2014-017), соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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