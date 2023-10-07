Сашке Мамаевой из «Физрука» почти 30: возраст пошел пышнотелой актрисе на пользу

Девять лет назад на экраны вышел сериал «Физрук». Тандем бывшего бандита Фомы и пухлой школьницы Саши Мамаевой покорил зрителей. Дмитрия Нагиева ждала новая волна популярности, а начинающая актриса Полина Гренц прославилась на всю страну. Сейчас звезде уже 29 лет.

Артистка не оставила кино. Гренц можно увидеть в таких проектах, как «Мамочки», «Два холма», «Красавица и чудовище» и «Эскортница». Впрочем, столь же яркой роли, как в «Физруке», у знаменитости пока не случилось.

Зато за прошедшее время экранная Мамаева заметно преобразилась и стала настоящей красоткой.

Девушка часто радует поклонников свежими снимками. Барышня с пышными формами совсем не стесняется своих параметров и с удовольствием позирует в обтягивающей одежде, собирая множество восторженных комментариев. За профилем Полины Гренц следят почти 700 тысяч верных поклонников.