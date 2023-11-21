Саше уже 6 лет: Малахов впервые вывел на публику тайного сына

Андрей Малахов уже много лет без прикрас обсуждает грязные истории на телевидении, раскрывая тайны и озвучивая деликатные подробности знаменитых гостей и простых смертных. Впрочем, сам телеведущий не спешит показывать публике свою личную жизнь: сын звезды Саша растет вдали от света софитов.

Мальчик появился на свет в 2017 году. К рождению ребенка они с супругой Натальей Шкулевой шли долгие шесть лет. Неудивительно, что пара не стремится пиариться на своем сыне. В Сети до сих пор нет фото малыша, который вскоре должен пойти в первый класс. Однако недавно Малахов сделал исключение из правил.

В честь дня рождения Саши ведущий вывел крошку в свет. Вместе с ребенком знаменитость посетила Театр кукол имени С. В. Образцова в Москве. Семья посмотрела спектакль «Снеговик», и мальчик пришел в восторг от постановки.