Саше такое и не снилось: вот с кем 17 лет назад Таня нашла свое счастье (фото)

Отношения Саши и Тани завязались еще в сериале «Универ», а затем плавно «перетекли» в ситком «СашаТаня». Поклонники мечтали, чтобы актеры Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян были вместе в реальности, однако их любовь не вышла за рамки экрана.

Звезда ситкома начинала как солистка группы «Девочки», где, кстати, выступала Ирина Дубцова. Валентина посвятила коллективу почти пять лет, а параллельно училась в ГИТИСе. Рубцова окончила вуз с отличием и принялась строить карьеру в кино.

Все это время актриса не думала о личной жизни, отдавая все силы учебе. Переломный момент настал после встречи с бизнесменом Артуром Мартиросяном. 17 лет назад их познакомил «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов, не подразумевая, чем это кончится. А кончилось это свадьбой и счастливой семейной жизнью.

Валентина и Артур узаконили свои отношения в 2009 году, а вскоре в их семье появилась дочь София. Однако не все поклонники рады за свою очаровательную любимицу, ведь ее избранник проигрывает Саше по всем параметрам: он лысый, седой и заросший. Такие метаморфозы и не снились ее экранному мужу.

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