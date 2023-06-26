Саша Мамаева из «Физрука» ошиблась с размером купальника и сразила фанатов наповал

Полина Гренц прославилась благодаря роли школьницы Саши Мамаевой в сериале «Физрук». Актриса сыграла полноватую девочку, которая совсем не считает себя красоткой. Поклонники в шоке от того, настолько реальный облик звезды отличается от ее экранного образа.

28-летняя знаменитость заметно похудела, при этом сохранив аппетитные формы. Гренц не стесняется красоваться в откровенных нарядах. Девушка выложила пикантный снимок в черном купальнике и произвела фурор среди поклонников.