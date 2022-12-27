Саша из «Громовых» не дожил до 23 лет: причина смерти проберет до дрожи

Василий Лыкшин вполне мог построить блестящую актерскую карьеру. Зрители помнят его по роли Саши из сериала «Громовы». Когда семейную сагу транслировали по телевидению, никто и предположить не мог, какая ужасная участь ждет молодого артиста.

У звезды экрана не было актерского образования, но он блестяще справлялся с теми задачами, которые перед ним ставил режиссер. Несмотря на то, что поработать Лыкшину удалось недолго, на его счету есть действительно яркие проекты. Например, кроме «Громовых» он засветился и в нашумевшем боевике «Сволочи».

Нет никаких сомнений в том, что артист сыграл бы еще огромное количество выдающихся ролей, если бы не одно но. Знаменитости не было суждено дожить и до 23 лет. В октябре 2009 года актер уснул и не проснулся.

В ту ночь жена знаменитости и его маленькая дочь гостили у родителей, а тело Лыкшина нашли соседи. Официальная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность. Вот только родные актера не верят в это. Возлюбленная Василия позже заявила, что из дома пропали ценные вещи, к тому же ее супруг никогда не жаловался на боли в сердце. Как бы там ни было, уголовное дело по факту смерти артиста не было возбуждено.