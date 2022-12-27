Саша из «Громовых» не дожил до 23 лет: причина смерти проберет до дрожи
Обстоятельства гибели звезды вызвали немало вопросов.
Василий Лыкшин вполне мог построить блестящую актерскую карьеру. Зрители помнят его по роли Саши из сериала «Громовы». Когда семейную сагу транслировали по телевидению, никто и предположить не мог, какая ужасная участь ждет молодого артиста.
У звезды экрана не было актерского образования, но он блестяще справлялся с теми задачами, которые перед ним ставил режиссер. Несмотря на то, что поработать Лыкшину удалось недолго, на его счету есть действительно яркие проекты. Например, кроме «Громовых» он засветился и в нашумевшем боевике «Сволочи».
Нет никаких сомнений в том, что артист сыграл бы еще огромное количество выдающихся ролей, если бы не одно но. Знаменитости не было суждено дожить и до 23 лет. В октябре 2009 года актер уснул и не проснулся.
В ту ночь жена знаменитости и его маленькая дочь гостили у родителей, а тело Лыкшина нашли соседи. Официальная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность. Вот только родные актера не верят в это. Возлюбленная Василия позже заявила, что из дома пропали ценные вещи, к тому же ее супруг никогда не жаловался на боли в сердце. Как бы там ни было, уголовное дело по факту смерти артиста не было возбуждено.