Саша и вполовину не так хорош: с кем обрела свое счастье Таня из «Универа»

Если бы Саша был таким, сериала «СашаТаня» точно не было бы.

Наверняка у многих была мысль о том, что герои Саши и Тани из сериала «Универ» в реальной жизни тоже являются парой. Конечно, это лишь фанатские домысли, на самом же деле дела обстоят иначе.

Валентина Рубцова — исполнительница роли Тани, на самом деле замужем аж с 2009 года за бизнесменом Артуром Мартиросяном, а совместно проживают они еще с 2002 года. Артур — личность не медийная, скорее наоборот. Он имеет образование в IT-сфере, а бизнес его связан с цифровыми технологиями.

Кроме того, предприниматель выполняет роль PR-директора Валентины, снимая с нее всевозможные финансовые, рекламны и прочие обязанности. Таким образом заботливый муж помогает своей жене заниматься любимым делом — актерской игрой.

Пара воспитывает прекрасную дочь Софию, а сама Валентина говорит об Артуре так: