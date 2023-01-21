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Саша и вполовину не так хорош: с кем обрела свое счастье Таня из «Универа»

21 января 2023 10:30
Саша и вполовину не так хорош: с кем обрела свое счастье Таня из «Универа»

Если бы Саша был таким, сериала «СашаТаня» точно не было бы.

Наверняка у многих была мысль о том, что герои Саши и Тани из сериала «Универ» в реальной жизни тоже являются парой. Конечно, это лишь фанатские домысли, на самом же деле дела обстоят иначе.

Валентина Рубцова — исполнительница роли Тани, на самом деле замужем аж с 2009 года за бизнесменом Артуром Мартиросяном, а совместно проживают они еще с 2002 года. Артур — личность не медийная, скорее наоборот. Он имеет образование в IT-сфере, а бизнес его связан с цифровыми технологиями.

Кроме того, предприниматель выполняет роль PR-директора Валентины, снимая с нее всевозможные финансовые, рекламны и прочие обязанности. Таким образом заботливый муж помогает своей жене заниматься любимым делом — актерской игрой.

Пара воспитывает прекрасную дочь Софию, а сама Валентина говорит об Артуре так:

«Он идеальный муж, идеальный человек, благородный, умный, красивый, талантливый, лучший отец в мире, лучший мужчина на планет».

Саша и вполовину не так хорош: с кем обрела свое счастье Таня из «Универа»
Фото: кадры из сериала "СашаТаня" (2013-2023), соцсети
Артем Пестов
Артем Пестов
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