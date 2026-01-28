Саша Грэй и 5 разгневанных мужчин: откопал в карьере «актрисы для взрослых» триллер в духе «Пилы» – сыграла злодейку на 8/10

В карьере Саши Грэй были не только фильмы для взрослых и странные индонезийские ужастики «категории Г», но и вполне приличные для своего бюджета работы. Одну из них – психологический триллер «Что бы вы сделали…» (2012), я вновь включил спустя 14 лет и поймал себя на мысли: а он куда глубже, чем кажется.

Айрис, отчаявшись оплатить лечение брата, соглашается на самое странное приглашение в ее жизни. Ее и еще семерых таких же загнанных в угол людей богач Шеппард Лэмбрик заставляет играть в садистскую версию игры «Что бы вы выбрали?». Ставка – жизнь и огромные деньги.

Правила просты: отказался играть – убит. А выборы становятся все ужаснее: ударить током себя или соседа? Пырнуть ножом одного из участников или избить до крови другого?

Фильм выглядит дешево, явно вдохновлялся сиквелами «Пилы» и играет по законам «Б-муви»: одно локация, напряженные диалоги, минимум спецэффектов. Но для погружения в атмосферу хватает и этого. Триллер заставляет то и дело думать:

«А как далеко зашел бы я?».

И да, игра актеров тут на удивление убедительна. Комбс великолепен в роли циничного мучителя с оттопыренным мизинцем, а Саша Грэй по-злодейски холодна и расчетлива. Ее арка, если без спойлеров, заканчивается на редкость иронично. И без твиста не обошлось, за него я накинул балл к своей итоговой оценке: 8/10.

Спустя годы «Что бы вы сделали…», несмотря на откровенно слабый продакшн, не потерял своего очарования и способности задавать зрителю неудобные вопросы. Для триллера с копеечным бюджетом это – похвала.