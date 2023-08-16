Саша Белый выжил после финала «Бригады»: вот в каком известном фильме его показали

Финал «Бригады» мало кого из поклонников сериала оставил равнодушным. Саша Белый потерял всех друзей и встал на путь кровожадной мести. Он заранее побеспокоился о безопасности семьи, а потому с головой ушел в криминальные разборки. В конце сериала звучал выстрел, по которому зрители понимали, что Белый погиб.

Однако на самом деле герой выжил. И это доказывает другой известный фильм. Спустя три года после «Бригады» на экраны вышел боевик «Бой с тенью». И Белый снова появился в кадре.

В одном из эпизодов он проезжает на дорогом автомобиле мимо главного героя и обещает ему подарить машину в случае выигранного боя. В сцене персонаж Сергея Безрукова мелькает всего на пару секунд, но поклонникам «Бригады» хватило и этого, чтобы порадоваться такой киноотсылке.

Как объяснил актер, он с удовольствием согласился на предложение режиссера Алексея Сидорова засветиться в «Бое с тенью». Причем за свою работу Безруков не взял ни копейки, снявшись бесплатно.