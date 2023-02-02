Саруханов разводился 6 раз, прежде чем найти ту самую: вот как она выглядит

Танцовщица, балерина и светская дама — российский певец и гитарист будто собирал пантеон из самых разноплановых женщин, но все это время он всего лишь искал счастья. И обрел — с девушкой, которая моложе на 30 лет.

С Игорем модельер-дизайнер Леся Садовская познакомилась, когда шила ему костюмы для выступлений. Артист был поражен красотой Леси и, невзирая на разницу в 30 лет, решил покорить ее сердце. Они много переписывались в социальных сетях, а в конце 2022 года сыграли скромную свадьбу. В этом году Игорь посвятил своей седьмой по счету супруге песню «Одна на миллион».

Наличие у стильной брюнетки сына от предыдущего брака любвеобильного певца и гитариста не смущает: свою мечту стать отцом он осуществил в шестом браке со своим концертным директором Татьяной Костычевой. Пятой женой Саруханова была балерина Екатерина Голубева-Польди, но брак не продержался долго из-за нового увлечения Саруханова. Светская львица Лена Ленская ушла от Саруханова сама.

Третья жена — чистокровная цыганка — очаровала ловеласа своим пением. Вторая — археолог по профессии — не вынесла измен и многочисленных поклонниц сердцееда. А первая — артистка-акробатка — была музой певца целых два года.