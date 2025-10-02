Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»

Сарик Андреасян двадцать лет жил в статусе главного режиссера для битья. Любая премьера — сразу обрушение хейта и обзор от BadComedian: «мусор», «шлак», «бессмыслица». Он привык, молчал, делал вид, что всё это мимо. Но теперь устал.

В подкасте Лизы Лазерсон режиссёр вспомнил о конфликте с Николаем Картозией.

«Никаких извинений я от Картозии не получал. Ни в личку, ни публично. У него есть мой номер, у нас тысяча общих друзей, но тишина. Статья была в мае, в суд я пошёл в ноябре. Сначала думал закрыть глаза. Потом он бахнул ещё одну — ну я и подал».

И вот тут Андреасян сорвался и дал понять, что его ругать можно, в отличие от двух главных режиссеров страны.

«Если бы он написал подобное про Учителя или Бондарчука — последствия были бы совсем другие».

То есть человек открытым текстом обозначил: в России есть два неприкасаемых киномонарха. Два имени, против которых не пойдёт ни один редактор, ни один продюсер, ни один чиновник. Алексей Учитель и Федор Бондарчук — в броне, они как серые кардиналы. А он, Сарик, просто удобная жертва, на которой можно потренировать удар.

Абсурдность в том, что Сарик, ранее сравнивавший себя с Кэмероном и Тарантино, теперь будто бы признаёт собственное место в иерархии: не великий неприкасаемый режиссёр, не «русский Скорсезе», а творец, которого можно и поругать.

