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Киноафиша Статьи «Сарай с дырой в полу»: крошечная квартира Олешко вызвала оторопь

«Сарай с дырой в полу»: крошечная квартира Олешко вызвала оторопь

21 августа 2022 21:45
«Сарай с дырой в полу»: крошечная квартира Олешко вызвала оторопь

Актер продемонстрировал «абсолютно советское пространство».

Александр Олешко немало удивил зрителей, когда продемонстрировал приобретенную в центре Москвы однокомнатную квартиру, которую в разговоре с Натальей Барбье прозвал складом.

Жилье актера встретило съемочную группу «Идеального ремонта» обшарпанными стенами, дырами в полу и стенах, старой, сломанной мебелью и залежами вещей. Олешко сразу попросил не пугаться запущенного помещения и объяснил

«Потому что это квартира-склад, абсолютно советское пространство, дверь в портал. Вообще я бы хотел, чтобы эта часть [гостиная] была своеобразным салоном-гардеробом — местом, где можно попить чай, посмотреть телевизор и подготовиться к концерту».

Зрители не поверили глазам, когда помимо гостиной увидели кухню и коридор, — в настолько плачевном состоянии находилась квартира.

«Сарай с дырой в полу»: крошечная квартира Олешко вызвала оторопь«Сарай с дырой в полу»: крошечная квартира Олешко вызвала оторопь«Сарай с дырой в полу»: крошечная квартира Олешко вызвала оторопь

«Только не уверяйте нас, что это единственное жилье Олешко. Типа, до ремонта он жил в сарае с дырой в полу и с туалетом, как в доме престарелых?» — высказался один из комментаторов.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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