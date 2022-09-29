Сара Джессика Паркер в шоке: знакомство с «русской сестрой» вызвало оторопь

В свое время Сара Джессика Паркер приезжала в Россию, чтобы презентовать фильм под названием «Я не знаю, как она это делает». В столице звезду Голливуда ждал сюрприз, а именно встреча с ее «русской сестрой».

Это знакомство организовал Андрей Малахов. Телеведущий представил актрисе певицу Юлию Ковальчук, прямо заявив, что она приходится ей сестрой. Правда, такой юмор знаменитость не поняла.

Сара Джессика Паркер посчитала, что ей предъявили настоящую родственницу. Актриса быстро просекла, что та вполне может претендовать на ее наследство, из-за чего начала нервничать. Однако Ковальчук нашла нужные слова, чтобы успокоить звезду и объяснить ей, что на самом деле все гораздо проще.