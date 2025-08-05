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Сапожник не без сапог: гибель Джона Крамера в «Пиле» самая ироничная во всей франшизе — ни одна из его жертв подобного так и не дождалась

5 августа 2025 20:03
Сапожник не без сапог: гибель Джона Крамера в «Пиле» самая ироничная во всей франшизе — ни одна из его жертв подобного так и не дождалась

Было бы странно, если бы злодей из серии фильмов с таким названием закончил иначе.

Во франшизе «Пила» Джон Крамер долгое время ощущался как нечто большее, чем человек. Он стал своего рода мифом: архитектором смертоносных испытаний, философом насилия, врачом душ человеческих, вооружённым ржавыми крюками. Но всё же был смертен — и умер в третьем фильме.

Причем смертельный диагноз он получил ещё до всех своих «игр». Рак мозга, неоперабельная стадия. Джон попытался покончить с собой, но выжил в ДТП, после чего решил, что ценность жизни осознают только те, кто заглянул смерти в глаза. Так родилась его «миссия».

В «Пиле 3» Крамер уже при смерти — измученный, на капельнице, но всё ещё страшный. В это время над ним и его «подмастерьем» Аманадой проводят собственную игру: докторша Линн должна держать его в живых, пока другой участник, Джефф, проходит свои испытания. Проблема в том, что у Линн на шее — ошейник с дробью, связанный с пульсом Крамера. Умер он — взрыв.

Сапожник не без сапог: гибель Джона Крамера в «Пиле» самая ироничная во всей франшизе — ни одна из его жертв подобного так и не дождалась

И Пила умирает. Не от рака, не от старости, а от… пилы. Хирургической. Которой Джефф перерезает Крамеру горло. Символично? Более чем.

Так кончился путь Джона Крамера. Не в огне, не в кандалах, а на столе — как обычный человек, а не бог мести. Хотя тело его умерло, франшиза еще не сказала своего последнего слова. Потому что идея Пилы, как говорил Архитектор, будет жить вечно.

Ранее мы писали: Пациент скорее жив, чем мертв, но разве ж это жизнь? «Пиле 11» все-таки быть, но фанатам серии радоваться пока рано

Фото: Кадр из фильма «Пила 3» (2006)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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