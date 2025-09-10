Сапожник без сапог: в топ-10 любимых фильмов Кинга всех времен — ни единого ужастика, зато есть Спилберг, военщина и «разрывная» комедия

Стивен Кинг редко делает списки «лучших из лучших» — он вообще не из тех, кто любит категоричность. Но 8 сентября писатель все-таки открыл завесу своего киновкуса и в посте в Х (бывший Twitter) перечислил десять фильмов, которые считает любимыми.

«В любом порядке», — приписал Кинг, и это оговорка важная: видно, что здесь нет строгого рейтинга, скорее эмоциональный набор кинокартин, которые определили его зрительский опыт.

Десятка от «короля ужасов»

Список выглядит так: «Колдун» Уильяма Фридкина, «Крестный отец 2», «Побег» Сэма Пекинпы, «День сурка», «Касабланка», «Сокровища Сьерра-Мадре», «Челюсти», «Злые улицы», «Близкие контакты третьей степени» и «Двойная страховка».

70-е и 40-е: десятилетия, которые сформировали Кинга

Что бросается в глаза: шесть из этих фильмов — дети 1970-х. Век «Нового Голливуда», режиссерских экспериментов и мрачных сюжетов, где привычные правила уже не работают.

Кинг всегда подчеркивал, что именно это десятилетие сформировало его как автора, и выбор подтверждает его слова.

Еще три ленты относятся к 40-м годам: нуарная «Двойная страховка», военный роман «Касабланка» и жесткая притча о жадности «Сокровища Сьерра-Мадре». И только один фильм — «День сурка» Гарольда Рамиса — выбивается из общего ряда, представляя 90-е и показывая, что Кинг ценит и комедийную фантастику.

Ни одного хоррора

Любопытно, что в списке нет ни одного хоррора, хотя Кинг — «король ужасов». Зато есть триллеры и драмы, где страх скрыт глубже: не чудовище под кроватью, а человеческая алчность, безысходность, повторяющийся день или бессмысленное насилие.

Возможно, именно в этом и секрет влияний, которые потом преломились в его книгах.

Экранизации своих книг

В том же посте Кинг сделал еще одну оговорку: мол, он не включает в топ собственные экранизации, но четыре из них все равно назвал любимыми. Это «Останься со мной», «Мизери», «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля».

Согласитесь, довольно скромно — мог бы запросто добавить в список и «Сияние» (как минимум — за влияние на жанр!), но этот фильм Кубрика Кинг традиционно недолюбливает.

Новый виток кинокарьеры

Вообще момент для признания выбран удачно. Сейчас у Кинга — очередная волна экранизаций. 20 августа в прокат вышла «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном, а уже 12 сентября состоится премьера «Долгой прогулки» — антиутопии по раннему роману, написанному еще под псевдонимом Ричарда Бахмана.

Так что список любимых фильмов писателя можно рассматривать и как шпаргалку: если хотите понять, что формировало вкус Кинга, ищите не монстров, а психологию, не скримеры, а атмосферу.

Кинг — сам часть истории

Ирония в том, что и сам он давно стал частью мирового киноканона. Его экранизации цитируют, обсуждают и включают в те же самые «любимые списки».

И не исключено, что через десятки лет кто-то из режиссеров нового поколения так же напишет:

«Мои любимые фильмы? Конечно же, “Побег из Шоушенка” и “Зеленая миля”».

