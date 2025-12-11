Санта-Клаус теперь женщина c силиконом – и это хорошо: так решили 18 000 000 зрителей свежего ромкома Netflix (топ-1 в чартах)

Праздничный сезон официально открыт: очередной безумный рождественский ромком Netflix ввлетел в топы и снова доказал, что зрители обожают странные идеи, только дай повод. На этот раз мир получил новую версию Санты – и ей вполне комфортно в латексной маске старика.

«Мой тайный Санта» собрал 18,1 млн просмотров и мгновенно стал номером один среди англоязычных фильмов платформы. Зрители смотрят, смеются и пересылают друг другу скриншоты особенно ярких сцен – потому что да, тут хватает того, над чем можно надорвать животик даже без контекста

Женщина в роли Санты? Netflix такой: конечно, держите две

Сюжет у фильма максимально простой и жизненный: Тейлор, одинокая мама, теряет работу, но должна оплатить дочери обучение в сноуборд-школе. На горизонте маячит единственный способ сэкономить – устроиться на курорт, где дают скидку сотрудникам.

Проблема лишь в том, что вакансия всего одна, и это Санта. А Санта, как уверяют местные кадровики, должен быть мужчиной.

Тейлор идет в обход – буквально надевает маску, парик и суперреалистичный костюм, который ее брат делает так ловко, что в кадре иногда сложно поверить, что под гримом вообще кто-то живой. В итоге на курорте появляется новый Санта-Клаус по имени Хью Манн. Да, именно так.

Дальше начинается классическая комедия недоразумений: начальник курорта симпатизирует Тейлор, одновременно общается с ее же Альтер-Сантой, а сама героиня мечется между романом, работой и необходимостью не умереть от духоты под париком.

Почему фильм выстрелил – и причем тут «так плохо, что хорошо»

У ромкома есть важный плюс: он ни секунды не делает вид, что серьезен. Местами сценарий сыплет перлами уровня «это тихая ночь живых мертвецов». Местами – доводит комедию до сюра: в одной сцене Санта буквально «лопается» и разбрасывает вокруг себя горы бобов.

И да, это нормально для рождественского безумия Netflix.

Но среди хаоса спрятано то, что зрители действительно ценят: хрупкая, чуть уставшая Тейлор, которая делает все ради дочери.

Ее попытка подсобить празднику, пусть даже под слоем латекса, дает фильму ту самую человеческую ноту, из-за которой его ставят на фон и не выключают.

Плюс, Александрa Брекинридж в роли Санты – это уже маленький праздник. В какой-то момент ты перестаешь думать, что женщина «прикидывается мужчиной», и просто принимаешь ее как нового, необычного Санту. Теплого, нервного, смешного и чертовски натурального.

Итог: странно, смешно, празднично – и зрители счастливы

«Мой тайный Санта» не ломает традиции: это по-прежнему легкомысленный декабрьский бред, который идеально работает в своей нише.

Он сияет там же, где «Замок к Рождеству» и прочие хиты-однодневки. Но один факт игнорировать сложно – 18 миллионов человек включили этот фильм и не пожалели.

Может быть, потому что иногда настоящая магия Рождества выглядит именно так: женщина в костюме Санты, кусты фальшивой бороды, любовная линия на фоне лыжни и ощущение, что глупость – это лучший способ пережить зиму.

