Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Санта-Барбара» на льду: кто кому изменял в «Ледниковом периоде» — страсти на 12 баллов

«Санта-Барбара» на льду: кто кому изменял в «Ледниковом периоде» — страсти на 12 баллов

31 января 2026 22:30
Кадр из шоу «Ледниковый период»

Страсти на проекте кипели нешуточные. 

Много лет проект «Ледниковый период» дарует зрителям восторг, радуя новыми сезонами с захватывающими танцевальными номерами. Однако шоу также всегда привлекает внимание и личными историям, где все как в жизни — любовь, страсть и иногда и измена. Кто кому изменял?

Татьяна Навка и Марат Башаров

Актер оставил жену Елизавету ради фигуристки, а Навка расстался с Александром Жулиным. Несмотря на многолетние отрицания связи, Башаров спустя годы признался, что их отношения были серьезными. Правда, союз продержался недолго. Сегодня Татьяна счастлива в браке с Дмитрием Песковым.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Звезды познакомились еще в «Танцах на льду», но начали отношения на «Ледниковом периоде». Заворотнюк оставила Сергея Жигунова ради Чернышева, с которым построила семью и родила дочь Милу. Однако позже актрисе диагностировали опухоль мозга, и, несмотря на усилия Петра, в мае 2024 года она скончалась.

Владимир Яглыч и Оксана Домнина

В одном из интервью Домнина говорила о своем романтическом увлечении, но прямых подтверждений от пары не было, хотя они много раз появлялись вместе на различных мероприятиях. В этот период у фигуристки был гражданский брак с Романом Костомаровым. В семье родилась дочь. Поклонники считали, что Домнина устала ждать предложения руки и сердца, поэтому окунулась в новый роман. В итоге фигуристка все-таки вышла замуж за Костомарова, родив ему сына.

Алексей Ягудин и Саша Савельева

Фигурист признавался, что ушел от Татьяны Тотьмяниной, испугавшись стабильных отношений. Он попытался построить отношения с Сашей Савельевой, однако союз быстро распался. Сейчас фигурист счастлив с Тотьмяниной.

Фото: Кадр из шоу «Ледниковый период»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего Читать дальше 20 февраля 2026
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Читать дальше 20 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» «Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» Читать дальше 20 февраля 2026
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском» «Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском» Читать дальше 20 февраля 2026
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест «Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест Читать дальше 20 февраля 2026
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8 В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8 Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше