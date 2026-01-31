«Санта-Барбара» на льду: кто кому изменял в «Ледниковом периоде» — страсти на 12 баллов

Много лет проект «Ледниковый период» дарует зрителям восторг, радуя новыми сезонами с захватывающими танцевальными номерами. Однако шоу также всегда привлекает внимание и личными историям, где все как в жизни — любовь, страсть и иногда и измена. Кто кому изменял?

Татьяна Навка и Марат Башаров

Актер оставил жену Елизавету ради фигуристки, а Навка расстался с Александром Жулиным. Несмотря на многолетние отрицания связи, Башаров спустя годы признался, что их отношения были серьезными. Правда, союз продержался недолго. Сегодня Татьяна счастлива в браке с Дмитрием Песковым.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Звезды познакомились еще в «Танцах на льду», но начали отношения на «Ледниковом периоде». Заворотнюк оставила Сергея Жигунова ради Чернышева, с которым построила семью и родила дочь Милу. Однако позже актрисе диагностировали опухоль мозга, и, несмотря на усилия Петра, в мае 2024 года она скончалась.

Владимир Яглыч и Оксана Домнина

В одном из интервью Домнина говорила о своем романтическом увлечении, но прямых подтверждений от пары не было, хотя они много раз появлялись вместе на различных мероприятиях. В этот период у фигуристки был гражданский брак с Романом Костомаровым. В семье родилась дочь. Поклонники считали, что Домнина устала ждать предложения руки и сердца, поэтому окунулась в новый роман. В итоге фигуристка все-таки вышла замуж за Костомарова, родив ему сына.

Алексей Ягудин и Саша Савельева

Фигурист признавался, что ушел от Татьяны Тотьмяниной, испугавшись стабильных отношений. Он попытался построить отношения с Сашей Савельевой, однако союз быстро распался. Сейчас фигурист счастлив с Тотьмяниной.